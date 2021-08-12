В России запретят продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Минздрав РФ вернулся к идее о запрете продажи крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Норма может вступить в силу уже весной следующего года. Инициатива была озвучена еще в 2019 году, однако финансово-экономический блок правительства тогда выступил против.

В поправках в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ) речь идет о запрете продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Письмо Минздрава от 3 августа с просьбой согласовать документ разослано участникам рабочей группы по «регуляторной гильотине», пишут «Известия».

В настоящее время в России алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, подтверждающий возраст. В пояснительной записке Минздрав ссылается на результаты медицинских исследований, которые доказывают, что потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга, а он окончательно формируется только к 21 году. Потребление алкоголя в более раннем возрасте может обернуться серьезными последствиями, в том числе привести к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

Два года назад, когда Минздрав только начал разрабатывать проект, его раскритиковали Минфин и Минэкономразвития. Ведомства указывали на то, что по Конституции РФ граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости. Наступает полная гражданская дееспособность, можно создавать семью плюс возникает обязанность служить в армии и так далее.

Однако с тех пор многое изменилось. Так в июле 2021 года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии». С 18 до 21 года был повышен возраст приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего и длинноствольного оружия для самообороны. К тому же возрастные цензы действуют и в других сферах деятельности. Так в России избираться в органы власти разрешается именно с 21 года. Стать судьей можно с 25 лет, с этого же возраста можно претендовать на статус адвоката.

В пользу принятия поправок говорит и международная практика. Например, возраст продажи спиртного в целом либо крепкого алкоголя уже повысили до 20 лет в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии, до 21 года – в США.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.08.21

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