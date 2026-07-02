Российские пивовары прогнозируют «уход в тень» части рынка из-за роста акцизов

Рост акцизов на пиво в России уже привел к снижению объемов производства, а в дальнейшем может спровоцировать уход части компаний в теневой сектор рынка. Об этом предупредили участники заседания Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли.

«В текущих экономических условиях для отрасли особенно важно сохранить предсказуемую налоговую среду. Чрезмерный рост акцизной нагрузки уже стал одной из причин сокращения легального производства с начала 2026 года и, в случае продолжения, рискует привести к дальнейшим потерям», – говорится в сообщении.

По мнению представителей рынка, увеличение ставок акциза, в том числе на отдельные категории пивоваренной продукции, стимулирует уход производителей в тень, противоречит задачам развития отрасли, сдерживает инвестиции и приводит к существенным экономическим потерям для государства и участников рынка.

В 2025 году пивоваренные предприятия уплатили 262,8 млрд рублей акцизов в региональные бюджеты, сохранив статус крупнейших налогоплательщиков в бюджеты ряда субъектов РФ. Одно рабочее место в пивоварении создает 10-12 рабочих мест в смежных отраслях, включая сельское хозяйство, переработку, производство упаковки, логистику, транспорт, торговлю. Пивовары подчеркнули, что необходимо искать совместные сбалансированные решения, учитывающие интересы бизнеса, государства и потребителей.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе-мае текущего года производство пива в РФ снизилось на 2,5%, до 309,5 млн декалитров (дал), пивных напитков – на 5,7%, до 46,4 млн дал.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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