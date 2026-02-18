В России сертифицировали первый веганский алкоголь

В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Орган по сертификации «Роскачество – Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», – передает ТАСС.

Производитель подтвердил соответствие его продукции государственному стандарту, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов. Благодаря соответствию ГОСТ исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

«Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования», – добавили в Роскачестве.

