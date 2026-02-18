российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 февраля 2026, 10:25 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В России сертифицировали первый веганский алкоголь

В России выдали первый сертификат на веганский алкоголь. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Орган по сертификации «Роскачество – Веган» выдал первый сертификат на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус. Его получило предприятие из Республики Башкортостан АО «Башспиртпром», – передает ТАСС.

Производитель подтвердил соответствие его продукции государственному стандарту, который устанавливает строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов. Благодаря соответствию ГОСТ исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

«Сертификация проведена аккредитованным органом по сертификации. По итогам производитель получил право маркировать продукцию специальным утвержденным знаком, выбранным по итогам всероссийского голосования», – добавили в Роскачестве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Алкоголь

Власти Красноярского края ограничили продажу алкоголя / В России предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах / В Ленобласти изъяли более ста тонн суррогатного алкоголя / Крупнейшие производители алкоголя столкнулись с рекордными излишками / Врач рассказал о необратимых изменениях в мозге из-за алкоголя / Эксперт Пироговского Университета развеял миф о безопасной дозе алкоголя / В Петербурге два человека насмерть отравились неизвестной жидкостью / Власти трех регионов России планируют ужесточить продажу алкоголя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Алкоголь,