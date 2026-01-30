российское информационное агентство 18+

Пятница, 30 января 2026, 11:06 мск

В России предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

В России предложили запретить продажу спиртных напитков в аэропортах, в том числе и в магазинах беспошлинной торговли. С инициативой выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Мы видим реальные случаи, когда из-за одного дебошира пассажирам приходится переживать огромные неудобства: рейсы срываются, лайнеры возвращаются к перрону, сотни людей задерживаются. Наземным службам и авиакомпаниям это причиняет прямые материальные убытки, которые могут составлять миллионы рублей. Мы не можем мириться с этим беспорядком. Человек, поднявшийся на борт пьяным или пьющий во время полета, в первую очередь, угрожает общей безопасности», – цитирует парламентария Life.

В настоящее время штрафы за нарушение общественного порядка не решают проблему, подчеркнул депутат. Для снижения числа инцидентов на борту Панеш предложил два «кардинальных решения» – ужесточение наказаний за хулиганство на борту и полный запрет продажи алкоголя на всей территории аэропортов, включая магазины беспошлинной торговли и рестораны.

«Для эффективного решения нужны превентивные меры. Опыт других стран показывает, что строгий контроль за алкоголем дает результат. В ведомствах России, включая МВД, уже предлагались идеи по ограничению продажи спиртного в зонах вылета и введению лимитов на его покупку в магазинах беспошлинной торговли», – заключил парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

