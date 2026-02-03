Власти Красноярского края ограничили продажу алкоголя

В Красноярском крае ввели ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Розничным торговым точкам, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также заведениям на первых этажах разрешено продавать спиртные напитки только с 10:00 до 21:00.

«1 июня и 1 сентября – розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края», – говорится в сообщении.

Кроме того, предприятия общепита смогут продавать алкогольные напитки на летних площадках только после получения специального разрешения в краевом минпромторге.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube