российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 февраля 2026, 12:49 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Власти Красноярского края ограничили продажу алкоголя

В Красноярском крае ввели ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Розничным торговым точкам, расположенным в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также заведениям на первых этажах разрешено продавать спиртные напитки только с 10:00 до 21:00.

«1 июня и 1 сентября – розничная продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах края», – говорится в сообщении.

Кроме того, предприятия общепита смогут продавать алкогольные напитки на летних площадках только после получения специального разрешения в краевом минпромторге.

Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Алкоголь

В России предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах / В Ленобласти изъяли более ста тонн суррогатного алкоголя / Крупнейшие производители алкоголя столкнулись с рекордными излишками / Врач рассказал о необратимых изменениях в мозге из-за алкоголя / Эксперт Пироговского Университета развеял миф о безопасной дозе алкоголя / В Петербурге два человека насмерть отравились неизвестной жидкостью / Власти трех регионов России планируют ужесточить продажу алкоголя / В России резко упали продажи алкоголя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Здоровье, Общество, Россия, Экономика, Алкоголь,