Понедельник, 19 января 2026, 13:15 мск

В Ленобласти изъяли более ста тонн суррогатного алкоголя

В Ленинградской области изъяли более ста тысяч литров суррогатного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Очередное нелегальное производство алкогольных напитков пресекли мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также УМВД России «Гатчинское». Из оборота изъята крупная партия спиртосодержащей продукции», – написала Волк в своем телеграм-канале.

Подпольный цех с тремя конвейерными лентами был оборудован в нежилом помещении на территории одного из поселков Гатчинского района. В помещении обнаружены резервуары со спиртным объемом свыше 115 тысяч литров, а также 31 тысяча литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции. На тару клеили логотипы известного бренда.

Уголовное дело возбуждено по ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

