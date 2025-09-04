Власти трех регионов России планируют ужесточить продажу алкоголя

Власти трех регионов России собираются ужесточить правила продажи алкогольных напитков. Об этом губернаторы рассказали РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так глава Магаданской области Сергей Носов заявил, что будет планомерно продолжать «закручивать гайки». По его мнению, наличие точек продажи алкогольной продукции в непосредственной близости от жилых зон является неправильным решением, и он выступает за уменьшение количества таких мест с последующим увеличением разрешенного радиуса для продаж.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе будет введено ограничение на минимальное расстояние между точками продажи алкоголя, а также социальными учреждениями и жилыми домами.

Поэтапно ужесточать требования к реализации алкоголя планируют и власти Камчатского края, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Кроме того, в других регионах, где уже действуют ограничения, намерены бороться с нелегальным оборотом спиртного. Так глава Якутии Айсен Николаев отметил, что законы принимаются замечательные, но исполнение их всегда, к сожалению, оставляет желать лучшего: «Наша главная задача сейчас, чтобы все нелегальные кафешки или якобы круглосуточные точки общепита, которые в жилых домах продают алкоголь, последовательно уничтожить».

В России действует федеральный запрет на розничную продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, однако регионы вправе устанавливать более жесткие ограничения. Многие из них им воспользовались. Наибольший резонанс получило решение губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, который сократил продажу алкоголя в будние дни до двух часов: с 12:00 до 14:00. Ограничения не затронули кафе и рестораны, также они не действуют в выходные дни. Из-за этого в регионе 280 торговых точек закрылись, а 66 прекратили торговать спиртным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube