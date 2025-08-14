Три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. Следственный комитет проводит проверку.

В правоохранительные органы поступило сообщение о мертвом мужчине, тело которого обнаружили в городе Сосновый Бор. Прибывшие на место следователи нашли на территории гаражного кооператива еще два тела.

Предположительно, мужчины погибли от употребления спиртного. С места изъяли четыре канистры, в одной из которых еще оставалась неустановленная жидкость, ее отправили на экспертизу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

