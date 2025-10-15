российское информационное агентство 18+

Среда, 15 октября 2025, 10:22 мск

В Петербурге два человека насмерть отравились неизвестной жидкостью

В Санкт-Петербурге нашли тела двух человек, которые, предположительно, отравились неизвестной жидкостью. Проводится расследование.

Три человека проживали в квартире на Будапештской улице. Один из мужчин уехал работать вахтовым методом, а когда вернулся, обнаружил своих соседей без сознания. Рядом с ними он нашел канистру и несколько бутылок с неизвестной жидкостью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Содержимое бутылок отправили на экспертизу.

О массовом отравлении суррогатом алкоголя в Ленинградской области стало известно 26 сентября. С тех пор число жертв выросло до 46. В рамках уголовного дела о производстве и сбыте опасной продукции были арестованы 14 человек.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

