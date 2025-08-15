российское информационное агентство 18+

В России резко упали продажи алкоголя

В России упали продажи алкоголя по итогам семи месяцев 2025 года. Об этом сообщает Росалкогольтабакконтроль.

В январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились на 12,1%, до 114,7 млн декалитров (дал).

Наибольшее падение показателей зафиксировано в категории слабоалкогольных напитков: в девять раз, до 1,01 млн дал.

Продажи водки снизились на 4,2%, до 41,4 млн дал, коньяка – на 9,8%, до 7,1 млн дал. При этом реализация ликеро-водочных изделий выросла на 15,3%, до 10,2 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 66,8 млн дал, что на 1,3% меньше прошлогоднего уровня.

Кроме того, падают и продажи вина. С января по июль виноградных вин было реализовано 32,2 млн дал (минус 1,5%), шампанских – 11,4 млн дал (минус 3%). Продажи ликерных вин упали на 11,8%, до 673,8 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции – в четыре раза, до 1,6 млн дал.

