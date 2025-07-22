Качество на глаз не определить: врачи предупредили об опасности домашнего вина

Качество алкогольного напитка можно определить только с помощью лабораторного исследования, а отсутствие должного контроля при приготовлении домашнего вина грозит проблемами со здоровьем. Об этом предупреждают эксперты Пироговского университета.

Отравление вызывают побочные продукты брожения винного материала, если их содержание превышает допустимые нормы. По словам специалистов, при правильном проведении процесса в конечном продукте метанол и сивушные масла присутствуют в микроскопическом количестве и считаются безопасными для человека. Промышленно производимые вина, допускаемые к реализации, проходят контроль на наличие нежелательных примесей.

«Проблемой домашних вин могут быть нарушения процесса брожения и. как следствие, повышенное содержание тех или иных веществ в вине. Вкупе с отсутствием контроля за содержанием нежелательных примесей употребление таких вин потенциально опасно для здоровья», – рассказал кандидат фармакологических наук, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

Человек не способен отличить качественное вино от того, которым можно отравиться, если только нет значительных отклонений, например, напиток мутный и имеет резкий химический запах. «Но большинство достаточно опасных примесей в вине «на глаз» определить невозможно. Напиток с, например, повышенным содержанием метанола визуально ничем не будет отличаться от качественного напитка», – отметил эксперт.

Более того, даже «проверенное» домашнее вино не является гарантией качества, ведь процесс брожения может идти по-разному в каждом случае, и, если прошлая партия домашнего вина оказалась качественной, неизвестно, будет ли такой же следующая, пояснил Сепп.

При симптомах интоксикации, таких как повторная рвота, тошнота, боли в эпигастральной зоне, психомоторное возбуждение, головокружение, рекомендуется незамедлительно вызвать медиков. Дело в том, что успешное выздоровление напрямую зависит от оперативности оказания профессиональной помощи, подчеркнул специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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