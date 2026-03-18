Рост цен на водку в три раза обогнал инфляцию

Водка стала самым подорожавшим видом алкоголя в феврале текущего года. Рост стоимости обусловлен повышением акцизов, увеличением цен на сырье и упаковку. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

В феврале 2026 года стоимость водки прибавила 16,08% год к году, до 948,48 руб. за 1 л, что почти втрое превышает общий уровень инфляции в 5,91%. За месяц показатель увеличился на 2,4%.

Водка – самый подорожавший за год товар из анализируемых Росстатом категорий спиртного. Пиво в феврале стоило 208,29 руб. за 1 л. Год к году показатель вырос на 14,96%. Для крепленого вина рост составил 12,6%, до 963,48 руб., коньяка – 10,09%, до 1,7 тыс. руб.

Игроки рынка называют основными драйверами роста стоимости на водку повышение акцизов на спирт и увеличение минимальной розничной цены (МРЦ). Кроме того, дорожает логистика и основные комплектующие производственного процесса.

По словам экспертов, в начале февраля еще оставались позиции в водке по старым ценам. Ритейлеры распродавали прошлогодние запасы. Но сейчас рынок переходит на новые цены. Этот процесс завершится до конца марта.

Потребители отреагируют на процесс снижением спроса, но коснется оно преимущественно бюджетных брендов. Так как сильнее всего повышение нагрузки сказалось на позициях «первой цены» в сегменте эконом, что привело к размыванию границ между категориями, и теперь потребители дешевой водки все чаще переходят на премиальную продукцию: разница между ними стала незначительной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

