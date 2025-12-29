Врач рассказал о необратимых изменениях в мозге из-за алкоголя

Известный факт, что злоупотребление алкоголем негативно сказывается на работе головного мозга. О том, что именно происходит с клетками при воздействии спирта, рассказал ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ИАМ Пироговского Университета, специалист по учебно-методической работе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Алексей Решетун.

«Когда мы говорим о влиянии этилового спирта на головной мозг, мы должны учитывать два момента. Во-первых, это прямое цитотоксическое воздействие молекул этилового спирта на непосредственное вещество головного мозга. Клетки головного мозга, так же, как и клетки других органов и тканей подвергаются этому прямому цитотоксическому воздействию, когда мембрана клетки разрушается и клетка погибает. Причем, так как нейроны все-таки очень высокоорганизованные клетки, то процесс их восстановления, довольно длительный. То есть это не эпителий, например, кожи или слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, который довольно быстро восстанавливается. Это очень долгий процесс», – пояснил эксперт.

Второй момент, который надо иметь в виду, это тропное воздействие на мягкие оболочки головного мозга, которые очень рано изменяются под воздействием этилового спирта. Мягкие оболочки из прозрачных, тонких оболочек, превращаются в очень толстые, плотные образования, мутные, в которых сосуды кровеносные просто начинают схлопываться, потому что они не могут существовать в такой очень плотной среде.

Мягкие мозговые оболочки служат в том числе и для того, чтобы в них проходили кровеносные сосуды и питали вещество головного мозга. Но когда возникает такое состояние, которое называется арахнофиброз, сосуды очень быстро исчезают. Не полностью, конечно, но очень много просто схлопываются, и головной мозг в этих участках испытывает постоянное кислородное голодание.

«Из-за этого человек испытывает определенные проблемы с деятельностью головного мозга. Процесс этот не быстрый, человек, как правило, успевает привыкнуть к тем изменениям, которые происходят с ним, и может даже не замечать, что с ним происходит что-то не то. Но если бы он себя вспомнил, например, лет 10 назад, то он прекрасно бы понял, что это совсем уже другой человек, то есть у него могут быть какие-то проблемы с реакциями, со сном, с памятью, с поведением», – отметил специалист.

Если учесть тот факт, что головной мозг отвечает за регуляцию и функционирование всего организма, то могут быть и более серьезные проблемы. Вот этот процесс, который называется арахнофиброз, он является очень характерным признаком для хронической алкогольной токсикации. То есть, если человек употребляет алкоголь регулярно, хотя бы раз в неделю, то у него уже начинается эти изменения. Коварство их в том, что, как и у любого фиброза, что при образовании вот этого арахнофиброза обратного развития он уже не получает. Оно невозможно. Поэтому воздействие на головной мозг является комплексным, причем страдает не только этот важнейший орган, но и весь организм в целом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

