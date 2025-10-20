российское информационное агентство 18+

21 октября 2025

Эксперт Пироговского Университета развеял миф о безопасной дозе алкоголя

Всем известно, что алкоголь негативно влияет на организм человека. Но существует распространенное заблуждение, что небольшая доза спиртного не нанесет вреда. В Пироговском Университете Минздрава России опровергли этот миф.

«Если мы говорим об этиловом спирте, то есть о веществе, которое входит состав любого алкогольного напитка, то у него множество различных отрицательных действий на организм можно увидеть, которые влияют и на биохимические процессы, и на физиологию, и на кровеносные сосуды периферические и так далее», – рассказал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт, автор книг Алексей Решетун.

Во-первых, алкоголь напрямую действует на клеточную мембрану, состоящую из билипидного слоя, растворяет ее, и клетка погибает. С этим связано влияние на различные внутренние органы абсолютно, потому что алкоголь всасывается в кровь и разносится с ней по всему организму.

Во-вторых, спиртное вызывает так называемый эффект виноградной грозди, когда происходит склеивание эритроцитов и закупорка очень маленьких периферических сосудов, то есть капилляров. Соответственно, происходят изменения по типу микроинфарктов в тканях, что вызывает хронические изменения в органах.

«Принципиального значения объем не имеет (в плане именно вреда для организма), потому что нейтральной, безвредной дозы алкоголя в принципе не существует. Конечно, при увеличении объема употребляемого алкогольного напитка этот вред для организма усиливается. Но если мы говорим о принципиальном воздействии на организм, то безвредной дозы алкоголя не существует», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

