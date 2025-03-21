Россияне стали больше ценить отечественное вино

Большинство россиян считают, что вино отечественного производства не уступает импортному, а четверть уверены, что оно даже лучше зарубежного. Об этом говорится в исследовании, проведенном Роскачеством.

«По данным опроса, за два года (с декабря 2022 по декабрь 2024 года) доля россиян, считающих отечественное вино более качественным, чем импортное, выросла с 20% до 27%, а доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше российского, сократилась с 29% до 14%", – сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

Кроме того, 58% респондентов думают, что российское вино «точно» не уступает по качеству зарубежным винам.

Восемь из десяти россиян готовы заплатить за хорошее вино до одной тысячи рублей, а каждый пятый опрошенный готов потратить лишь до 500 рублей, только 1% могут позволить себе вино стоимостью более 10 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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