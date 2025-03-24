Россия вдвое сократила импорт вина из ЕС

В январе российские компании закупили в странах Евросоюза 6,5 тысячи тонн вина, что вдвое меньше, чем годом ранее (13,3 тысячи тонн), свидетельствуют данные Евростата.

Стоимость отгруженной продукции сократилась почти на 40% и составила 25,3 млн евро против 41,2 млн в январе 2024 года, передает «Прайм».

Отмечается, что сильнее всего уменьшились поставки из Италии – в 2,9 раза год к году, до 2,3 тысячи тонн. Более чем вдвое сократился экспорт у Германии – до 543 тонн и у Испании – до 438 тонн.

Вместе с тем ряд стран увеличили поставки вина в Россию. Из Франции отгрузка продукции выросла за год более чем на 40% и составила по итогам января 119 тонн, из Латвии – на 7,3%, до 191 тонны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube