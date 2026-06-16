Алкоголь и кофеин: врачи предупредили об опасности смешивания

Есть мнение, что если добавлять алкоголь в кофе, то можно снизить вред, наносимый организму употреблением спиртного. Как выяснилось, кофеин не только не блокирует действие алкоголя, но и может усиливать негативное воздействие.

«С медицинской точки зрения утверждение, что кофеин предотвращает алкоголизм, слишком громкое и даже ошибочное», – отмечает кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

Существуют исследования, которые показывают, что прием кофеина совместно с алкоголем может снижать выброс гормона дофамина, который вызывает эйфорию от употребления алкоголя, и возможно, тем самым может опосредованно снижать приятные ощущения от принятого алкоголя. Однако, по словам эксперта, данные исследования проводились на биохимическом уровне с использованием животных и имеют чисто академический интерес.

«На практике же оба вещества являются психоактивными, поэтому их бесконтрольное употребление ведет к отрицательным последствиям, например, к психическим заболеваниям, к развитию психической зависимости или нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы», – поясняет специалист.

Тем более не стоит думать, что кофеин нивелирует действие алкоголя и употреблять их вместе. так как это может привести к крайне негативным последствиям, в частности, к проблемам с сердечно-сосудистой системой, заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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