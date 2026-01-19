Крупнейшие производители алкоголя столкнулись с рекордными излишками

Мировые производители алкоголя испытывают сложности со сбытом своей продукции. Алкогиганты накопили излишки на 22 млрд долларов и вынуждены снижать цены.

Аналитики Financial Times изучили финансовые отчеты пяти ведущих алкогольных компаний. Рынок спиртного столкнулся с историческим спадом спроса на виски, коньяк и текилу, что привело к накоплению нереализованных запасов напитков на сумму 22 млрд долларов.

«Накопление запасов беспрецедентно. Среди компаний, раскрывающих эту информацию, текущие запасы превысили те, что были накоплены после финансового кризиса», – приводятся в статье слова аналитика компании Bernstein Тревора Стирлинга.

Причиной кризиса стал резкий спад потребления после бума, вызванного пандемией коронавируса. Компании нарастили производство, ожидая продолжения высокого спроса, но рост себестоимости и сокращение располагаемых доходов населения привели к обратному эффекту.

Наибольшие сложности испытывает рынок коньяка – экспорт из Франции упал на 72% в годовом выражении в феврале 2025 год. Ситуацию усугубляют пошлины, введенные Китаем. Резко замедлился и рост продаж текилы, несмотря на миллиардные инвестиции в новые мощности.

Производители сокращают производство, закрывают винокурни и снижают цены, чтобы сократить запасы. Однако резкого падения стоимости не наблюдается, так как игроки опасаются развязать ценовую войну.

Лондон, Зоя Осколкова

