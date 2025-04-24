В Сочи школьник умер от отравления алкоголем

В Сочи два школьника попросили незнакомца купить им алкоголь. В результате оба подростка оказались в больнице, один из них скончался.

Друзья гуляли на улице и решили выпить, они попросили незнакомого мужчину купить им спиртное. Получив алкоголь, школьники ушли распивать его на Навагинской улице. В какой-то момент обоим стало плохо.

Подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. Жизнь одного из пострадавших спасти не удалось.

Правоохранительные органы проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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