В Сочи школьник умер от отравления алкоголем

В Сочи два школьника попросили незнакомца купить им алкоголь. В результате оба подростка оказались в больнице, один из них скончался.
Друзья гуляли на улице и решили выпить, они попросили незнакомого мужчину купить им спиртное. Получив алкоголь, школьники ушли распивать его на Навагинской улице. В какой-то момент обоим стало плохо.
Подростков госпитализировали в тяжелом состоянии. Жизнь одного из пострадавших спасти не удалось.
Правоохранительные органы проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сочи, Зоя Осколкова
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