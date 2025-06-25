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Среда, 25 июня 2025, 09:23 мск

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В России хотят запретить скрытую рекламу алкоголя через продукты

В России предложили запретить рекламу алкоголя, употребление которого пропагандируется населению через продукты питания. Речь идет о сосисках с виски и леденцах со вкусом вина.

Депутаты обратились в Генпрокуратуру и ФАС и просьбой запретить скрытую рекламу алкоголя через продукты питания, пишут «Известия». На съедобные товары, содержащие рекламу спиртного, парламентариям пожаловались граждане.

В ГД считают, что такие товары пагубно воздействуют на взрослых, лишний раз напоминая им про алкоголь, но также эта продукция влияет и на детей, которые в отличие от алкоголя могут ее свободно купить, так как на эти товары нет никаких возрастных ограничений.

В Центре разработки национальной алкогольной политики изданию рассказали, что продажа продуктов с алкоголем уже может рассматриваться как нарушение требований действующего законодательства, если речь идет о несовершеннолетних. По сути, устанавливая такие наименования, производители зачастую в шуточной манере «ведут игру в употребление алкоголя». Например, в таких товарах, как алколеденец, газировка «Виски Кола», чипсы «Игристое», на которых изображен бокал шампанского.

В свою очередь в Союзе производителей алкогольной продукции подчеркнули, что крупные изготовители добросовестно подходят к рекламе своей продукции и избегают подобного рода промо.

Однако, по словам экспертов, партизанский маркетинг всегда существовал на алкогольном рынке. Есть множество примеров, когда производители крепкого алкоголя прятались за рекламу воды, которая производилась в упаковке и бутылке похожего цвета. Применять такие технологии бизнес вынуждают жесткие ограничения в законе о рекламе алкогольной продукции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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