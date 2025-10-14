Число жертв отравления суррогатом алкоголя в Ленобласти достигло 46

В Ленинградской области число смертельных отравлений суррогатным алкоголем увеличилось до 46. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По данным на вечер понедельника 13 октября, 46 человек скончались», – сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о 45 погибших.

В рамках уголовного дела о производстве и сбыте опасной продукции были арестованы 14 человек. Позднее в Москве были задержаны еще двое подозреваемых из числа руководства и бенефициаров компании, хранившей поддельный алкоголь на складе в Тосненском районе Ленобласти. Именно этот склад, по версии следствия, был основным источником распространения спиртного с метанолом.

О массовом отравлении суррогатом алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. Изначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек.

В рамках расследования массовых отравлений поддельным алкоголем в Ленобласти Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) контролирующих органов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

