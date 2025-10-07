До 45 выросло число жертв отравления суррогатом алкоголя в Ленобласти. Возбуждено дело о халатности

Следственные органы открыли еще одно уголовное дело в рамках расследования массовых отравлений суррогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов.

По последним данным СК РФ, число погибших от отравления суррогатом алкоголя увеличилось до 45 человек. Ранее, 3 октября, сообщалось о 41 жертве. В рамках расследования в Москве были задержаны еще двое подозреваемых из числа руководства и бенефициаров компании, хранившей поддельный алкоголь на складе в Тосненском районе Ленобласти. Именно этот склад, по версии следствия, был основным источником распространения спиртного с метанолом. «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования устанавливаются каналы поставки смертельно опасной продукции. «Принимаются меры по установлению иных лиц, пострадавших от употребления указанной спиртосодержащей продукции, а также ее изъятию из незаконного оборота», – сообщили в СК РФ.

Напомним, массовые отравления некачественным спиртным начали фиксировать в Ленобласти в сентябре. Больше всего погибших от отравления поддельным алкоголем выявлено в Сланцевском районе. В рамках уголовного дела о производстве и сбыте опасной продукции арестованы 14 человек. Правоохранители массово изымают «паленый» алкоголь из незаконного оборота со складов региона.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube