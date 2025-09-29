Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти достигло 33

До 33 человек увеличилось количество погибших после употребления суррогата алкоголя в Ленинградской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, еще один погибший мужчина обнаружен в городе Сланцы в своей квартире. Рядом с ним нашли полулитровую пластиковую бутылку, половину которой он успел выпить.

Больше всего жертв «паленки» выявили в Сланцевском районе, там погибли 22 человека. Еще семеро умерли в Волосовском районе, двое – в Приозерском, по одному – в Гатчинском и Тосненском районах. Телеграм-канал «112» уточняет, что еще один пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 25 погибших от ядовитого алкоголя в Ленобласти.

Сегодня МВД РФ сообщило, что выявлен источник распространения суррогатного алкоголя в Ленобласти. Им оказалась компания, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района Ленобласти. Сейчас там проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются каналы поставки суррогата и лица, причастные к преступлению.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что по трем уголовным делам об отравлении подпольным спиртным в Ленобласти задержаны 14 человек, семеро из них арестованы. По факту смертельного отравления алкоголем жителей Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Они объединены в одно производство.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube