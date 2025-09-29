В Ленобласти выявили поставщика ядовитого суррогатного алкоголя

Правоохранители установили компанию, которая поставляла суррогатный алкоголь, в результате употребления которого в Ленинградской области скончались 25 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, компания-поставщик находится в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области.

«В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению», – написала Волк в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что по трем уголовным делам об отравлении суррогатным спиртным в Ленобласти 14 человек задержаны, семеро из них арестованы. По факту смертельного отравления алкоголем жителей Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов возбуждены дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее власти Ленобласти сообщили, что в Сланцевском районе 19 человек погибли после употребления некачественного алкоголя. В восьми случаях причиной гибели людей стал метанол. Кроме того, шесть смертельных случаев отравления были зафиксированы в Волосовском районе. Пострадавшие также есть в Кингисеппском районе.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

