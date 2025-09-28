Арестованы семь фигурантов дела об отравлениях суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области суды отправили за решетку семь фигурантов дела смертельном отравлении суррогатным алкоголем. Об этом сообщают региональная прокуратура и объединенная пресс-служба судов Ленобласти.

Сегодня суды рассмотрели пять ходатайств следственных органов о заключении под стражу задержанных по громкому уголовному делу.

Так, Сланцевский городской суд санкционировал арест 54-летнего местного жителя, который, по версии следствия, закупал, перевозил и сбывал смертельно опасный суррогат на территории Сланцевского района. Обвиняемый заключен под стражу как минимум до 24 ноября текущего года.

Волосовский районный суд арестовал на два месяца трех местных жителей – 1997 года рождения, 1962 года рождения и 1961 года рождения, сообщает областная прокуратура. А Кингисеппский городской суд отправил под стражу на этот же срок местную жительницу 1970 года рождения.

Накануне меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в отношении 79-летнего жителя деревни Гостицы Сланцевского района и его 60-летней знакомой из соседней деревни. Им предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Всего в рамках расследования трех уголовных дел, возбужденных в Ленобласти по факту смертельного отравления подпольного алкоголя с метанолом, задержаны 14 человек. «Продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, ее изъято более 1,3 тыс. литров», – сказано в сообщении региональной прокуратуры. Накануне сообщалось о восьми задержанных. Тогда же стало известно, что число жертв суррогата выросло до 25.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube