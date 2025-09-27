8 человек задержаны по делу об отравлении суррогатом алкоголя в Ленобласти, число жертв выросло до 25

Прокуратура Ленинградской области сообщила о задержании 8 человек по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем.

«При надзорном сопровождении прокуратуры по фактам смертельных отравлений в Сланцевском и Волосовском районах проведен ряд обысков, задержаны 8 лиц, причастных к распространению суррогатного алкоголя», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу

Правоохранители изъяли более 1 тысячи литров суррогата спиртного, устанавливается источник его поступления в регион.

По данным источника RT в правоохранительных органах, в Волосовском районе скончались 6 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования дела задержаны трое мужчин. Прокуратура сообщила о проведении проверки по факту отравления алкоголем ряда жителей района. Позднее Следственный комитет РФ подтвердил гибель шести жителей Волосовского района из-за отравления метиловым спиртом.

Полицейские предполагают, что подпольный алкоголь распространялся в разных населенных пунктах Ленобласти из одной партии.

Ранее сегодня сообщалось о задержании третьего подозреваемого по делу об отравлении суррогатами алкоголя жителей Сланцевского района Ленобласти. Им оказался 54-летний житель города Сланцы. В его гараже найдены емкости со спиртосодержащей продукцией. Двум ранее задержанным местным жителям – 79-летнему пенсионеру из деревни Гостицы и его 60-летней знакомой из соседней деревни – предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц.

По информации властей Ленобласти, в сентябре в Сланцевском районе после употребления подпольного алкоголя умерли 19 человек. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти восьми человек стало отравление метанолом. Таким образом, число жертв отравления суррогатом в Ленобласти достигло 25 человек.

Обновлено. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых предполагаемых оптовых сбытчиков, причастных к реализации суррогатного алкоголя в Ленобласти. «Вся изъятая жидкость направлена на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан», – написала она в своем тг-канале. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все каналы поступления и реализации суррогата, добавила Волк.

Кроме того, она сообщила, что погибшие от отравления подпольным алкоголем есть еще в одном районе Ленобласти – Кингисеппском. Волк отметила, что в период с 10 по 17 сентября зафиксированы случаи смертельного отравления поддельным спиртным в соседних от Сланцевского Кингисеппском и Волосовском районах. Согласно заключениям специалистов, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube