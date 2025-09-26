Число погибших от отравления суррогатным спиртным в Ленобласти выросло до 19

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области увеличилось до 12. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, а также телеграм-каналы Baza и «112». Ранее правоохранители подтвердили гибель семи человек. Смерти зафиксированы за последние двое суток. Еще пятеро пострадавших скончались в больнице. Вместе с тем, по последним данным властей региона, в течение сентября в Сланцевском районе от отравления «паленкой» умерли в общей сложности 19 человек.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по ч. 3 ст. 109 УК РФ). Подозреваемые в продаже суррогата алкоголя задержаны, сообщала региональная прокуратура.

Напомним, по подозрению в продаже «паленки» задержали 79-летнего жителя деревни Гостицы, он покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. Также была задержана его предполагаемая сообщница – 60-летняя воспитатель детского сада из соседней деревни, она поставляла спирт для последующего розлива и реализации.

Следственный комитет РФ сообщил, что в ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Следователи направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует СУ СК РФ по региону.

По данным комитета по здравоохранению Ленобласти, в сентябре медики зафиксировали в Сланцевском районе 19 смертей после употребления алкоголя. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти восьми человек стало отравление метанолом, сообщает пресс-служба администрации региона.

«По предварительным данным, причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

В настоящий момент врачи Сланцевской больницы оказывают помощь пострадавшему от отравления суррогатом с ядовитым метанолом. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе.

