Восемь человек насмерть отравились суррогатным алкоголем в Ленобласти

В Ленинградской области семь человек скончались и еще трое попали в больницу после отравления суррогатной жидкостью. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Меж тем, по последним данным СМИ и новостных тг-каналов, число погибших от отравления суррогатом увеличилось до восьми, в больнице скончался один из пострадавших.

Как сообщила Волк, правоохранители задержали жителя деревни Гостицы по подозрению в продаже односельчанам спиртосодержащей жидкости, которая привела к смертельным отравлениям. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, добавила она.

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем жителей Сланцевского района Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее телеграм-канал Mash на Мойке сообщил, что в Ленобласти за последние двое суток от отравления суррогатным алкоголем скончались семь человек, еще трое находятся в больнице. Погибшие и пострадавшие проживали в деревне Гостицы и в городе Сланцы. Опасное спиртное продавал 79-летний пенсионер из деревни Гостицы, его 75-летняя жена также является пострадавшей. В доме пенсионера провели обыск, изъяли пустые бутылки и канистры, в которых, предположительно, находился суррогат.

По делу о массовом отравлении суррогатом, по данным телеграм-канала Baza, также была задержана 60-летняя женщина, воспитательница детсада, которая поставляла спиртосодержащую жидкость пенсионеру для последующего розлива и продажи на дому.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

