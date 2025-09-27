В деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появился третий подозреваемый

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого в продаже суррогатного спиртного, из-за которого в Сланцевском районе Ленинградской области произошло массовое смертельное отравление местных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации регионального управления СК РФ, обвинение по делу о суррогатном алкоголе предъявлено двум ранее задержанным местным жителям.

«Полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к реализации суррогатного алкоголя. Им оказался 54-летний житель города Сланцы», – написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, в гараже задержанного обнаружены емкости с спиртосодержащей продукцией, их изъяли и направили на экспертизу.

Полиция устанавливает, куда еще сбывался суррогат, проводятся необходимые проверочные и оперативные мероприятия, добавила Волк.

Накануне представитель МВД сообщила, что после употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области скончались семь человек, еще три человека попали в больницу. Трагический инцидент произошел в деревне Гостицы Сланцевского района. Впоследствии были задержаны двое подозреваемых в производстве и реализации суррогата – 79-летний житель деревни Гостицы и его 60-летняя знакомая из соседней деревни, воспитатель детского сада. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным властей Ленобласти, в сентябре в Сланцевском районе после употребления подпольного алкоголя умерли 19 человек. Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти восьми человек стало отравление метанолом.

