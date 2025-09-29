«Самое важное – избегать покупок с рук», – как выбрать алкоголь и не отравиться

В Ленинградской области несколько дней назад погибли 25 человек после употребления суррогатного алкоголя. В восьми случаях причиной гибели стало отравление метанолом. И это уже не первый случай в году, когда люди гибнут из-за спиртного, приобретенного с рук. Как не купить яд вместо спирта и быть уверенным в качестве алкоголя, рассказал «Новому Дню» главный нарколог Минздрава РФ по УрФО Антон Поддубный.

По его словам, метанол (метиловый спирт) и этанол (этиловый спирт) неотличимы по внешнему виду – они выглядят абсолютно одинаково. Единственный способ узнать, что в бутылке, – провести лабораторный анализ. «Существуют «домашние» способы, которые позволяют различить этанол и метанол, но в большинстве своем они ненадежные и могут представлять опасность для самостоятельной проверки. Для точной идентификации спирта лучше всего обратиться в специализированную лабораторию», – подчеркнул спикер.

Несмотря на внешнее сходство, воздействие метанола и этанола на человеческий организм принципиально различается: метанол обладает высокой токсичностью даже в небольших дозах. Уже через несколько часов после употребления он вызывает головную боль, тошноту, рвоту, головокружение и нарушение зрения вплоть до полной слепоты. Без своевременной медицинской помощи при отравлении метанолом человек может умереть.

Чтобы не допустить этого, собеседник «Нового Дня» рекомендует, во-первых, покупать алкоголь только в лицензированных магазинах или специализированных отделах магазинов. Во-вторых, проверять наличие, целостность и качество акцизной марки. В-третьих, обращать внимание на этикетку: на оригинальной продукции печать четкая, указаны верные реквизиты производителя и состав. Дополнительной защитой служат голографические элементы, которые сложно подделать.

«Самое важное – избегать покупок с рук, на рынках, с машин. Сомнения также должны вызвать предложения по сниженным ценам, а также неизвестные бренды и производители», – обращает внимание Поддубный. Алкоголь, сделанный непонятно где и как, никто не проверяет на качество и безопасность – то есть у такой продукции нет контроля качества и сертификации. Помимо этого, опасно и спиртное, сделанное в домашних условиях – такой самогон может содержать ацетон, альдегиды, тяжелые металлы и другие вредные примеси.

«Чтобы максимально минимизировать риски, лучше отказаться от приобретения и употребления алкоголя в целом», – добавил нарколог.

Как уже писал «Новый День, по трем уголовным делам об отравлении суррогатным спиртным в Ленобласти 14 человек задержаны, семеро из них арестованы. По факту смертельного отравления алкоголем жителей Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов возбуждены дела по ч. 3 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Летом всех поразила история с сочинской «домашней чачей» с метанолом. 7 августа Адлеровский районный суд Сочи заключил под стражу двух реализаторов с рынка на федеральной территории «Сириус». Они обвиняются в том, что продали туристам «домашнюю чачу» с метанолом. Согласно данным следствия, как минимум десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем, который был изготовлен кустарным способом. Многие туристы покупали алкоголь на рынке и везли в другие регионы страны как гостинец.

