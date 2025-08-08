Туристы в Сочи выкидывают алкоголь, купленный с рук. Как сообщает «Новый День» в Сириусе на помойках стали встречаться целые пакеты с алкогольными напитками в пластиковой таре. Как правило, именно так напитки продают на рынках или в «разливашках».

Люди напуганы летальными исходами после того, как туристы купили на рынке «домашнюю чачу», выпили ее и погибли от отравления метанолом. Поскольку при покупке алкоголя с рук никто, как правило, никаких документов о безопасности напитков не спрашивает, люди, выбрасывающие свои покупки, видимо, предпочли перестраховаться.

Напомним, что накануне суд Сочи заключил под стражу двух реализаторов с рынка в Сириусе. Они обвиняются в том, что продали туристам «домашнюю чачу» с метанолом. Данные о пострадавших разнятся. Краснодарские СМИ сообщают десяти летальных исходах после отправления, полиция подтверждала две смерти и 10 пострадавших. Точные данные проясняется – многие туристы покупали алкоголь на рынке и везли как подарок домой, в другие регионы страны.

Погибшие от отравления муж с женой метанолом с рынка в Сириусе были из Челябинской области. Дети остались сиротами.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

