Сначала потеряла зрение, потом умерла: в Уфе появилась еще одна жертва сочинской чачи

В России выросло число жертв чачи с метанолом, которая продавалась на рынке в Сочи. По данным Минздрава Башкирии, в больнице в Уфе умерла женщина, которая, по данным СМИ, ранее полностью ослепла после употребления суррогатного алкоголя, купленного с рук на курорте.

36-летнюю женщину госпитализировали три дня назад, медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое. В лаборатории подтвердили отравление метанолом, передает ТАСС.

Погибшая женщина проживала в деревне Мармылево неподалеку от Уфы, пишет Ufa1.ru. Чачу привезли ей из Сочи в качестве подарка.

Напомним, 7 августа Адлеровский районный суд Сочи заключил под стражу двух реализаторов с рынка на федеральной территории «Сириус». Они обвиняются в том, что продали туристам «домашнюю чачу» с метанолом. Согласно данным следствия, как минимум десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем, который был изготовлен кустарным способом. Известно, что многие туристы покупали алкоголь на рынке и везли домой, в другие регионы страны, как гостинец.

Уфа, Наталья Петрова

