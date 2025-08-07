Две челябинки погибли, выпив купленной на рынке в Сочи «чачи». Продавщиц заключили под стражу

Жительницы Челябинской области отравились контрафактным спиртным, купленным на рынке в Сочи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел России, сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» задержали двух жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем.

Женщин задержали после того, как в больнице оказались несколько их покупателей. По информации объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, продавцы, зная, что «алкогольная продукция изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, продали ее под видом «домашнего вина» и «чачи» неопределенному количеству покупателей».

В результате 5 человек доставили в больницу с токсическим отравлением. Позднее один из них скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии. Еще две туристки погибли уже дома. По данным правоохранителей, они купили спиртное в той же торговой точке и выпивали его перед отъездом. Уже в дороге им стало плохо. По приезду в Челябинскую область женщины скончались.

«По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов», – заявили представители МВД.

В отношении продавцов возбуждено уголовное дело. Сегодня, 7 августа, суд в Сочи избрал им меру пресечения. 30-летнюю жительницу Сочи и ее 71-летнюю напарницу Адлерский районный суд решил отправить под стражу на 1 месяц 30 суток – до 4 октября включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

