Ученые: Пиво оказалось двигателем прогресса

Люди начали варить пиво гораздо раньше, чем культивировать злаки. К такому выводу пришли ученые, проанализировав археологические находки, сделанные на территории Израиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пиво считается самым древним алкогольным напитком. Варили его все народы на всех континентах.

До сих пор наиболее ранним свидетельством того, что пиво варили еще на заре цивилизации, били шумерские глиняные таблички с изображением пивоваров, склонившихся над чаном, датированные VII тысячелетием до нашей эры. Согласно исследованиям, шумеры варили пиво без хмеля – из ячменя и полбы, добавляя для аромата душистые травы.

Древние вавилоняне начали варить пиво из солода, а египтяне создали собственные рецепты на основе пшеницы (кстати, египетский иероглиф, обозначавший «обед», состоял из двух символов – «хлеб» и «пиво»). Так считалось до сих пор, но новые исследования отнимают у вавилонян и египтян пальму первенства.

В пещере Ракефет на склоне горы Кармель в Израиле найдены артефакты натуфийской культуры, в том числе жернова для размола зерна и каменные ступки с остатками пива возрастом не менее 13 тысяч лет. Ученых Стэнфордского университета изучили эти находки и пришли к выводу, что натуфийцы (обитавшие на территории Леванта около 12 500 – 9 500 тысяч лет до нашей эры и еще не занимавшиеся земледелием) использовали по меньшей мере семь дикорастущих растений, включая пшеницу, ячмень, овес, бобовые и лубяное волокно (в том числе и лен). А пиво варили с использованием солодовых сортов и использовали для ритуальных пиршеств, цитирует выводы исследователей Journal of Archaeological Science.

Предполагается, что сначала натуфийцы проращивания зерен в воде, потом получали из них крахмал или солод, а потом сбраживали и на этой основе варили пиво.

Напомним, считается, что культивировать солод и пшеницу люди начали только в 9 тысячелетии до нашей эры. По одной из новых гипотез, культивировать злаки древние начали именно с целью развития пивоварения.

Москва, Игорь Юров

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