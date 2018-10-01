В угоду Дерипаске в России хотят разрешить ночную торговлю пивом

Минпромторг России думает над снятием запрета на продажу пива в алюминиевых банках в киосках и ларьках и в ночное время. Таким образом чиновники хотят помочь «РусАлу» Олега Дерипаски, который вместе с компанией попал под санкции США. В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечается, что российский алюминиевый гигант из-за американских ограничительных мер столкнулся с серьезным сокращением спроса на свою продукцию.

Согласно поправкам к федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», в случае их одобрения, в нестационарной рознице появятся в продаже пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха в алюминиевой банке, произведенной в странах Евро-Азиатского экономического содружества (ЕАЭС), сообщает газета «Коммерсантъ». Более того, эту продукцию можно будет продавать ночью. Напомним, в России с 2013 года действует запрет пива в киосках, палатках и ларьках, а также с 23:00 до 08:00.

Между тем против инициативы Минпромторга выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Антимонопольщики заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. «Производители других видов упаковки и сырья для нее вообще-то тоже российский бизнес», – указал руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Кроме того, эта идея противоречит политике государства по поддержанию здорового образа жизни.

Стоит отметить, что алюминиевые банки в России производила компания Дерипаски, но в 2008 году данное производство было продано английской Rexam. По оценке газеты, мощность российских заводов на момент сделки «РусАла» и Rexam составляла около 3,9 млрд банок, что эквивалентно 60 тысяч тонн алюминия. Для сравнения: «РусАл» в прошлом году выпустил 3,7 млн тонн металла.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску, а также компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает для них полную изоляцию от глобальной финансовой системы. Решение Вашингтона спровоцировало резкое падение стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами пояснил, что выпустил постановление, согласно которому американские власти могут снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В мае Дерипаска покинул советы директоров группы компаний En+ и «РусАла» вслед за гендиректором и семью директорами, представляющими En+.

Сообщалось также, что En+ попросила у кабмина предоставить ей льготы на энергорынке, чтобы облегчить положение бизнеса под санкционным давлением. В числе мер поддержки предлагалось увеличить тарифы для населения, а также освободить входящую в группу алюминиевую компанию «РусАл» от платежей по договорам на поставку мощностей, что могло привести к росту цен на электроэнергию в Сибири на 12%. Среди предложений группы также было повышение тарифов ЖКХ в Иркутской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

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