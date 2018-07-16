Алюминий – «наше всё»: план «по спасению» Дерипаски готов

Правительство РФ планирует в 2,5 раза увеличить спрос на алюминий внутри страны, чтобы поддержать «РусАл» Олега Дерипаски, который вместе с компаний попал под американские санкции. Эксперты и участники рынка опасаются, что металлурги смогут завышать цены на алюминий, что в итоге негативно отразится на развитии ряда отраслей и экономики в целом.

Как пишет «Коммерсантъ», меры поддержки «РусАла» зафиксированы в «дорожной карте» развития отрасли до 2023 года, которую подписал вице-премьер Дмитрий Козак.

В документе, который правительство РФ «заказало» в конце мая специально для поддержки опального бизнесмена, описано 22 мероприятия, которые призваны спасти «РусАл» от последствий антироссийских санкций.

Среди предлагаемых мер – госзакупки, тарифное регулирование, таможенные ограничения, расширение сфер применения алюминия, создание новой продукции и новых производств. По оценке Минпромторга РФ, реализация этих планов может привести к росту потребления алюминия в России до 2,5 млн тонн, однако для это требуется дополнительно 140 млрд рублей.

Ряд мер направлен на прямое ограничение и снижение импорта. К 15 октября предлагается внести в правительство предложения по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию. Сейчас эти пошлины в ЕАЭС составляют 5-15%. При этом ряд экспертов подчеркивают, что Россия не может менять ставки в одностороннем порядке – на это потребуется согласие остальных членов Евразийского экономического союза. Каким образом будет решен этот вопрос, пока неизвестно.

Кроме этого, к 15 августа госкомпании, которые занимаются машиностроением, должны представить проекты изменений в профильные документы, «касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий». Таким образом часть российской промышленности обяжут закупать алюминиевые сплавы для изготовления комплектующих.

По мнению экспертов, это решение непродуманно, так как при выпуске техники используется не так много алюминия, при этом на авторынке уже выстроены технологические цепочки, «планирование которых занимает годы». В то же время есть опасения, что металлурги с разрешения правительства смогут беспрепятственно завышать цены на алюминий для машиностроительных компаний, что негативно скажется на отрасли и ценообразовании.

Вместе с тем, правительство РФ намерено также стимулировать использование алюминия в «массовом сегменте», отказываясь от пластика. Уже запланировано с 1 марта 2019 года повышение ставок экологического сбора на пластмассовую упаковку «с целью стимулирования использования возобновляемых материалов». В связи с этим, предполагается, что многим производителям будет выгоднее использовать не пластик, а алюминий.

В то же время, это может спровоцировать войну с «лоббистами» пластика, которые не готовы отказываться от более дешевого материала. По мнению представителей компании Danone, эти меры могут негативно сказаться на отечественной экономике, так у них только один выгодополучатель. «Необходимо в комплексе работать над переходом к циклической экономике, а не только стимулировать использование какого-то одного материала в ущерб другим», – заявили в компании.

Напомним, 6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску, а также компании «РусАл» и En+ в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), что означает для них полную изоляцию от глобальной финансовой системы. Решение Вашингтона спровоцировало резкое падение стоимости акций «РусАла» и En+ на международных рынках. Позже департамент Минфина США по контролю за иностранными активами пояснил, что выпустил американские власти могут снять санкции с «РусАла» и En+, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В мае Дерипаска покинул советы директоров группы компаний En+ и «РусАла» вслед за гендиректором и семью директорами, представляющими En+.

Сообщалось также, что En+ попросила у кабмина предоставить ей льготы на энергорынке, чтобы облегчить положение бизнеса под санкционным давлением. В числе мер поддержки предлагалось увеличить тарифы для населения, а также освободить входящую в группу алюминиевую компанию «РусАл» от платежей по договорам на поставку мощностей, что могло привести к росту цен на электроэнергию в Сибири на 12%. Среди предложений группы также было повышение тарифов ЖКХ в Иркутской области.

Москва, Мария Вяткина

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