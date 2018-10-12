Ученые выявили неожиданные полезные свойства пива

Немецкие ученые открыли уникальные полезные свойства веществ, содержащихся в пиве, среди которых способность защищать печень от образования рубцов и накопления жировых отложений, а также препятствовать развитию раковых клеток и оказывать гепатопротекторный эффект. К таким выводам пришли специалисты немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга. Статья об исследовании опубликована на сайте университета.

Ученых заинтересовали химическое соединение ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты, которые содержатся в хмеле. В ходе исследования группа экспертов под руководством профессора Клауса Хеллербранда установила, что ксантогумол способен предотвращать ожирение печени, вызываемое излишним весом и неправильным питанием, а также препятствовать образованию рубцов на ткани этого органа. Кроме того, исследователи выяснили, что данное соединение способно уничтожать раковые клетки в печени и препятствовать увеличению веса человека.

Что же касается изо-альфа-горьких кислот, содержащихся в пиве, то оказалось, что они способны сдерживать развитие поражений печени, они также положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров. В какой степени данные вещества могут использоваться в борьбе против ожирения, диабета и рака, должны показать последующие исследования, отметили специалисты.

Однако из-за наличия в напитке спиртного однозначно положительный эффект на человеческое здоровье может иметь лишь безалкогольное пиво, а также другие продукты, содержащие хмель, отметили исследователи.

Ксантогумол относится к растительным полифенолам – ароматическим соединениям, которые обеспечивают цвет и вкус растений. Вещество находится исключительно в хмеле и отвечает за желтый оттенок его плодов. Другим ингредиентом хмеля являются горькие кислоты, которые придают пиву его типичный вкус. Их частью являются альфа-кислоты, которые превращаются в изо-альфа-кислоты после нагревания в процессе пивоварения.

Как отмечает РИА «Новости», ранее итальянские ученые пришли к выводу, что одна пинта (примерно пол-литра) пива в день благотворно сказывается на работе сердца из-за содержащихся в нем антиоксидантов, фосфора, йода, магния и калия.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 09.10.18

Шато вместо шалманов: нечистоты с Ай-Петри потекут с новой силой. ... теперь и в Большой каньон Крыма. / В России запатентовали систему спасения авиапассажиров в любых аварийных ситуациях. / Российские ученые впервые нашли «родильный дом» мамонтов в Арктике (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»