Ученые предсказали глобальный дефицит пива

Предложение на мировом рынке пива может упасть на 16%, что сопоставимо с объемом потребления этого напитка в США. Это, считают эксперты, приведет к значительному росту цен, из-за чего пенный напиток окажется не по карману многим людям.

Столь неутешительный для любителей пива выводу пришла международная группа ученых из США, Великобритании, Китая и Мексики, сообщается на сайте Калифорнийского университета в Ирвайне (University of California, Irvine, UCI). Их выводы основаны на прогнозах о глобальном потеплении климата на планете. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Plants.

Исследователи смоделировали сценарии, в основу которых легли текущие и ожидаемые уровни сжигания топлива и выбросов парниковых газов. Согласно полученному прогнозу, на территории, где традиционно выращивают ячмень, включая Великие американские равнины, Канадские прерии, Европу, Австралию и азиатские степи, станут регулярными засухи и тепловые волны, что обернется снижением урожайности от 3% до 17%.

Кроме того, ученые обратили внимание и на другой аспект – основной объем производимого в мире ячменя идет на корм скоту, а на нужды пивоварения расходуется только 17% этого злака. В результате вскоре возникнет дилемма экономического характера: накормить животных или напоить людей? В связи с тем, что доля пивоваренного ячменя в последние годы снижается, выбор, вероятно, будет сделан в пользу братьев наших меньших, что скажется на росте цен на пиво.

Ученые подсчитали, что в случае глобального изменения климата жителям Ирландии, например, придется выложить за упаковку из шести банок на 20 долларов больше.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.18

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