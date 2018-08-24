«Любка-голубка» и другие: завод тюменских властей похвастался водочным креативом

Тюменский завод алкогольной продукции «Бенат», который на 82 процента принадлежит области, презентовал новые бренды водки. Вывести их на рынок планируют в начале 2019 года. Речь идёт о марках «Любка-голубка», «Жажда», «Невеста декабриста», «Крепкие думки». Заявки на регистрацию названий сейчас находятся в роспатенте, водка «Невеста декабриста» уже зарегистрирована.

Контракт на разработку брендов был заключен в апреле 2018 года. Рекламное агентство, которое взялось за создание этикеток и анализ рынка – «Агентство Кауфман». Сумма договора – 1,5 млн рублей согласно сайту госзакупок, сообщает агентство «Новый День».

В пятницу, 24 августа, основатель агентства Станислав Кауфман (разрабатывал и другие, более известные, бренды водки) сообщил изданию «Коммерсант», что новые марки могут быть выведены не только на региональный, но и на федеральный уровень. По словам маркетолога, водка будет представлена в среднем ценовом сегменте.

Между тем бренд-специалисты неоднозначно оценивают новые названия, отмечая, что они навряд ли привлекут покупателей из сегмента «средний» и «средний плюс». «Названия тюменской водки ориентированы на сегмент ниже среднего. «Жажда» – это прямая аналогия с выражением «трубы горят». «Любка-голубка» – вообще без комментариев. В лучшем случае речь про буфетчицу. Но в сегменте «средний минус» продукция будет иметь успех, я думаю, – рассказала «Новому Дню» директор по развитию ГК «Ньютон» Татьяна Хижнякова. – Сейчас весьма распространен русский пинап. Радостные картинки из советского прошлого – девушки с бюстом, крымское побережье, бравые автомеханики. Это сочетание ностальгии по советскому прошлому и западного лоска, к которому категория низкого сегмента чувствительна. Тюменская водка из той же серии. Кто сейчас в здравом уме назовёт даму Любкой-голубкой?».

Отметим, согласно данных правительства Тюменской области на 1 июля 2018 года, 82,2 процента акций завода «Бенат» принадлежит региону. Предприятие было выкуплено у частного собственника через допэмиссию. Её объём – 370 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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