У легендарного ямальского политика отобрали замок в Германии

У семьи бывшего заместителя губернатора ЯНАО, экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина конфисковали старинный замок в Тюрингии. Недвижимость стала объектом сомнительных миллионных операций, но на ее содержание не тратилось ни копейки, – пишет Deutsche Welle.

Рассмотрение правительственного ходатайства о национализации замка длилось полтора года. Причиной экспроприации стала угроза окончательного разрушения памятника архитектуры, судьбой которого российские собственники не интересовались с тех пор, как приобрели его в конце 2008 года.

Семейство Острягиных приобрело замок за 12 млн евро, которые были переведены со счетов офшорной компании из Белиза. После покупки собственники провели ряд сомнительных операций, вследствие которых недвижимость оказалась под залогом из-за многомиллионных долгов. Покупка замка и последующие действия стали предметом внимания правоохранительных органов Германии. Правительство Тюрингии уже запланировало в бюджете на 2018-2019 годы 1,9 млн евро на начало восстановительных работ в Райнхардсбрунне. На полное восстановление потребуется до 40 млн евро.

Напомним, до мая 2014 года Анатолий Острягин был депутатом тюменской облдумы, куда избирался от округа № 4 (Губкинский, ЯНАО). До этого он руководил «Пурнефтегазгеология», был главой Пуровского района, трудился первым заместителем губернатора ЯНАО (тогда Юрия Неелова – прим. ред.) и успел дважды избраться депутатом Госдумы от Ямала. До сих пор Острягин сохраняет связи с окружными элитами, его называют наставником Дмитрия Кобылкина. В 2016 году он спонсировал выдвижение на выборы в депутаты тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.07.18

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