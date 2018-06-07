Моор сказал: «вау». Тюменский истеблишмент восхитился местом «не для богатых» (ФОТО)

В Тюмени открылся аквапарк «ЛетоЛето», построенный компанией бывшего мужа заместителя губернатора региона. На торжественном открытии развлекательного комплекса собрался весь «цвет» тюменской власти – от врио губернатора региона Александра Моора до депутатов областной думы во главе со спикером Сергеем Корепановым.

Как заявил председатель совета директоров холдинга «Сибинтел» (организация, построившая в Тюмени, кроме аквапарка, «деловой дом Петр Столыпин» и ряд торговых центров, в том числе «Премьер», «Гудвин», «Галерея Вояж» и значительное количество жилой недвижимости – прим. ред.) Владимир Шевчик, первый в столице Западной Сибири аквапарк обошелся в 3,5 млрд рублей. «Ни копейки бюджетных денег в этом проекте нет», – уточнил он.

На вторую очередь «всесезонного семейного термального курорта», как официально позиционируется «ЛетоЛето», «Сибинтел» собирается потратить еще более миллиарда рублей. Всего комплекс займет 13 га на берегу реки Тура по улице Щербакова. В 2019 году инвестор намерен оборудовать пляжи с пресной и термальной водой, в 2020 – СПА-комплекс. Аквапарк называют крупнейшим в России.

На открытие развлекательного центра (кроме аквапарка, в него уже вошли гостиница 4 звезды и ресторан с кафе) приехал врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Свои впечатления он выразил чересчур эмоционально: «Это просто вау, такого еще не было, и, наверное, уже не повторится». Врио назвал аквапарк «уникальным комплексом, где сосредоточено несколько производств» и «просто шедевром».

Спикер тюменской областной думы Сергей Корепанов заявил, что на открытие аквапарка приехали 30 депутатов в рамках выездного заседания комитета по бюджету, налогам и финансам. «На одном из ближайших заседаний будет рассматриваться вопрос о предоставлении налоговых льгот для этого объекта», – заявил Корепанов. По его словам, льготы могут касаться транспортного налога, налога на прибыль и на имущество.

Кроме первых лиц региона, на открытие аквапарка приехали и федеральные политики, например, сенаторы от Тюменской области Степан Киричук и от Ямала – Юрий Неелов.

Напомним, жители Тюмени возмущены ценами на посещение аквапарка. Так, билет для взрослого на весь день обойдется в 1750 рублей, для ребенка – 1,5 тыс. Есть проходки на три часа по цене 2,5 и 2,2 тыс. рублей для взрослого и ребенка соответственно. Таким образом, поход в аквапарк обойдется семье из четырех человек в сумму от 6,5 до 9,5 тыс. рублей без учета еды и напитков. В соседнем Екатеринбурга цены на билеты в аквапарк существенно ниже. Взрослому за весь день пребывания на водных аттракционах нужно будет отдать 1,5 тыс. рублей. Ребенку – 1,2 тыс. рублей, малышам, чей рост не достиг одного метра, посещение аквапарка обойдется всего в 150 рублей.

Между тем, Владимир Шевчик во время экскурсии для вип-гостей категорично заявил, что его аквапарк не «для богатых», и цены в нем вполне бюджетные. Отметим, что бывшая жена Владимира Шевчика – Наталья Шевчик – является первым заместителем губернатора региона и курирует социальные вопросы.

Тюмень, служба информации

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