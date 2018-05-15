Цены нового аквапарка в Тюмени может проверить специальная служба

Специалисты могут проверить тарифы нового аквапарка в Тюмени, если на стоимость билетов пожалуются жители города. Об этом сообщил агентству «Новый день» заместитель главы управления федеральной антимонопольной службы в Тюменской области Дмитрий Полухин.Так он прокомментировал обсуждение в соцсетях, вызванное публикацией цен аквапарка «ЛетоЛето». По мнению некоторых жителей Тюмени, стоимость услуг нового развлекательного центра непомерно высока.

«Мы можем проверить прайсы учреждения, но только в том случае, если установим, что аквапарк является монополистом на рынке. Будет проанализирована цена, возможно, что мы признаем её монопольно высокой. Что это значит? Что она не обоснована экономически, то есть она намного выше расходов компании и предусматривает сверхприбыль. Тогда мы можем применить к нарушителю меры антимонопольного воздействия: либо будет взыскана сверхприбыль, либо установлен штраф», – сказал г-н Полухин.

В группах аквапарка в соцсетях цены с 1 сентября 2018 года указаны такие: в будние дни стоимость посещения для взрослого – 1,8 тыс. рублей, для ребёнка – 1,5 тыс. рублей. В выходные билет обойдётся дороже. Правда, на сайте при попытке приобрести билеты указаны совсем другие цифры – там тариф достигает 3,5 тыс. рублей.

Цены в аквапарке Екатеринбурга, например, ниже. Так, взрослому за весь день пребывания на водных аттракционах нужно будет отдать 1,5 тыс. рублей. Ребёнку – 1,2 тыс. рублей, малышам, чей рост не достиг одного метра, посещение аквапарка обойдется всего в 150 рублей.

Аквапарк в Тюмени возведён известной компанией «Сибинтел Холдинг». Председателем совета директоров предприятия является супруг заместителя губернатора Тюменской области Владимир Шевчик.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.05.18

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