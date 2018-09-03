Агрофирма уральского энергетика Боброва оштрафована за свалку трупов

В Тюменской области за нарушение ветеринарно-санитарного законодательства оштрафовано сельхозпредприятие известного уральского энергетика Алексея Боброва. Прокуратура обнаружила, что принадлежащее Боброву ООО «Бизон» в Омутинском районе устроило незаконную свалку трупов животных.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, вместо того, чтобы сжечь, переработать или хотя бы должным образом захоронить биологические отходы, сотрудники «Бизона» просто сваливали останки и трупы животных недалеко от своих животноводческих помещений близ деревни Тетеркино.

Прокуратура Омутинского района возбудила против ООО «Бизон» и его главного ветеринарного врача административные дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В результате предприятие получило штраф в полмиллиона рублей, его ветеринарный врач оштрафован на 20 тысяч рублей.

Согласно данным из открытых источников, конечным владельцем ООО «Бизон» является Алексей Бобров и австрийская Энерджи Сейлз Холдинг Гмбх (Energy Sales Holding Gmbh). Напомним, тема отходов для Боброва не чужая. Так, ООО «Тюменское экологическое объединение», подконтрольное Алексею Боброву и его партнеру Артему Бикову, получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области. Также бизнесмены занимаются ТКО на Ямале.

Тюмень, служба информации

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