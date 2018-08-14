Вывоз мусора на Ямале может стоить семье больше 2 тыс. рублей в месяц

Ямальский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывает на тариф в размере 2994 рубля с человека в год за кубометр мусора. Именно такой предельный тариф был определен по результатам конкурса. В него заложены не только расходы оператора, но и инвестиционная составляющая в размере около 6-7 млрд рублей.

Поскольку годовой норматив накопления мусора для жителей многоквартирников на Ямале составляет 2,41 для кубометров, а для тех, кто живет в частных домах – 3,03 метров кубических, при максимальной ставке с учетом НДС людям пришлось бы платить примерно 8,5-10 тыс. рублей в год или 700-900 рублей в месяц соответственно. То есть у среднестатистической семьи из трех человек расходы составили бы более 2 тыс. рублей в месяц.

Сейчас ямальцы ежемесячно платят за сбор и захоронение мусора в среднем 86-120 рублей с человека. С появлением регоператора добавятся еще две услуги – обработка (сортировка) и обезвреживание ТКО. В департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямала «Новому Дню» сообщили, что сильного роста не будет.

«Для населения будет льготный тариф. Так же, как с водой и теплом – люди платят в среднем по округу 35% от полного обоснованного тарифа, а бюджет компенсирует разницу, около 13 млрд рублей на это закладывается ежегодно, – рассказал начальник управления регулирования тарифов в электроэнергетике и коммунальном комплексе Олег Минько. – В сентябре будет определено, сколько гражданин может оплатить за вывоз мусора сам и сколько – бюджет. А до 20 декабря (это крайний срок) по итогам рассмотрения заявлений и расчетов регоператора по обращению с ТКО и операторов, которые раньше вывозили мусор, будет утвержден стопроцентный экономически обоснованный тариф».

Для сравнения – в Екатеринбурге тариф составляет 670 рублей за кубический метр, а в Астрахани – 340 рублей. При этом в регионах Крайнего Севера ставка может достигать почти 14 тыс. рублей, как на Чукотке. Эксперты объясняют высокие запросы ямальского регоператора появлением допуслуг, необходимостью качественного обращения с отходами и транспортной составляющей.

«Она влияет на размер тарифа в первую очередь. Если им мусор надо за 500-700 километров на оленях, вертолетах или баржах везти. Но где большие ставки, там будут субсидии от государства, а где сделали 200 рублей за кубометр, там через год регоператор придет к банкротству. Он за эти деньги не сможет сделать ничего», – сказал «Новому Дню» заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, побывавший в Тюмени на окружном совещании, посвященном реформе системы обращения с ТКО. При этом, по словам свердловского чиновника, тарифы могут даже увеличиться, поскольку неделю назад вышли поправки, согласно которым регоператор может заложить в него инвестиционную составляющую.

Напомним, заниматься отходами на Ямале будет компания ООО «Инновационные технологии», она стала единственным участником конкурса и получила статус окружного регоператора на 6 лет. Согласно базе данных, в учредителях этой структуры есть две компании. Одна из них – АО «Ямалэкосервис». Она в свою очередь принадлежит «Ямалкоммунэнерго» – фирме, связанной с известными энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Вторая компания – ООО «Вис Север». Это предприятие контролируется бывшим главой Пуровского района Евгением Скрябиным и Игорем Снегуровым – основным владельцем группы компаний «ВИС». Это крупный застройщик, имеющий множество совместных проектов с ямальскими властями. Стоимость услуг, указанная в заявке «Инновационные технологии» – почти 28 млрд рублей.

Салехард, служба информации

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