Бюджет Ямала отдаст коммерсантам более полумиллиарда рублей за мусорную реформу

Власти Ямала утвердили тариф для оператора по обращению с коммунальными отходами. Для населения введут льготную ставку. Разницу в тарифе бюджет будет компенсировать региональному оператору – компании «Инновационные технологии». В итоге жители будут платить примерно по 150 рублей в месяц с одного человека. Из казны на компенсации оператору пойдет примерно 550 млн рублей в 2019 году. Эту цифру назвал глава департамента ЖКК, тарифной политики и энергетики Ямала Дмитрий Афанасьев в ходе брифинга 19 декабря 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Уже завтра, 20 декабря, депутаты Ямала должны утвердить эти субсидии для регоператора. Правда, на сайте заксобрания Ямала до сих пор нет соответствующих документов. Нет их и на сайте правительства округа.

Сроки и общая информация

Переход на новую систему обращения с отходами на Ямале произойдет с 1 января 2019 года. У жителей в квитанциях появится новая строка – обращение с ТКО. Получать деньги с жителей будет единый региональный оператор. Сам он непосредственно мусор вывозить мусор из дворов не обязан – он заключает договоры с другими подрядчиками для выполнения этой работы. Раньше мусор вывозили за счет УК, и поэтому услуга была жилищной и взималась в строке «содержание жилья».

Цифры

Для всего Ямала установлен единый тариф – неважно, в каком городе или районе живет человек. Это 1002 рубля за кубометр без НДС (1202 рубля). Исходя из этого показателя будут считать плату для коммерсантов. А вот для населения будет льготный тариф – примерно 622 рубля за кубометр (с НДС эта цифра вырастает до 746 рублей). Разницу покроет бюджет.

Тариф в 1002 рубля – это только «эксплуатационная плата». Теоретически «Инновационные технологии» как оператор должны модернизировать мусорную инфраструктуру Ямала – строить полигоны, комплексы по переработке отходов. Расходы, естественно, ложатся тоже на плечи населения и закладываются в тариф. Но в 2019 году инвестиционной составляющей в платежах не будет. Как пояснил директор профильного департамента Дмитрий Афанасьев, в 2019 году власти взяли «тайм аут». Тариф с инвестициям тоже посчитан – он втрое выше того, что установлен на 2019 год. Ранее агентство «Новый День» уже приводило расчеты: среднестатистической семье из трех человек без субсидий по максимальному тарифу придется платить около двух тысяч в месяц.

Отходы

Согласно документам, которые есть на сайте правительства Ямала, один житель многоквартирного дома накапливает за год 2,4 кубометра отходов. Один житель «жилого дома» – три кубометра. Об этом говорится в постановлении правительства Ямала, подписанном вице-губернатором Ириной Соколовой и опубликованном на сайте департамента ЖКК, энергетики и тарифной политики.

Пока что в регионе раздельный сбор мусора не вводят. Но, как признался г-н Афанасьев, в ряде муниципалитетов такая практика будет внедряться. Сроки и города он не назвал.

В материале использовано фото главы департамента ЖКК Дмитрия Афанасьева с ссайта администрации Муравленко

Салехард, служба информации

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