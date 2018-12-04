Власти Ямала будут субсидировать нового мусорного оператора как «Ямалкоммунэнерго»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2019 год годом благоустройства. Он обещал, что комфортными станут не только большие города, но и небольшие поселки. «Поручаю заместителю губернатора Сергею Карасёву обеспечить своевременное доведение средств до муниципалитетов. Работы по благоустройству должны быть завершены до 1 октября, за сроки отвечает лично глава муниципального образования», – заявил Дмитрий Артюхов в ходе совего послания 4 декбаря 2018 года.

Напомним, прокуратура в ноябре 2018 года обнаружила, что многие площадки не завершены – работы продолжаются и в холода. Это случилось, например, в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надымском районе. Но никаких вопросов публично глава Ямала мэрам Алексею Романову, Леониду Дяченко и Ивану Косторгизу не задал.

В ходе доклада Дмитрий Артюхов заявил, что бюджет будет доплачивать новому региональному оператору по обращению с ТКО, чтобы тарифы для населения не были слишком высоки. Речь идет о компании «Инновационные технологии», которая связана с крупными бизнесменами – «Ямалкоммунэнерго» и группой компаний «ВИС». Ранее агентство уже сообщало, что тариф для ямальцев рассчитан предварительно по максимальной ставке. «В платежках за коммунальные услуги, которые ямальцы получат уже в январе, появится новая строка. Важно, чтобы для семьи она не стала резким ударом по бюджету. Поэтому мы приняли решение о субсидировании таких платежей с нового года. Соответствующий законопроект уже в этом месяце будет внесен в засобрание. Прошу депутатов поддержать решение», – заявил г-н Артюхов.

Отметим, бюджет Ямала уже выделяет миллиардные субсидии компании «Ямалкоммунэнерго», чтобы компенсировать часть тарифа по коммунальным платежам для населения.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.18

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