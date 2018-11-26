Прокуратура считает, что «мусорная реформа» на Ямале может сорваться

Прокуратура Ямала заявила о том, что округ рискует сорвать переход на новую систему обращения с мусором. Связано это, по мнению надзорной инстанции, с тем, что в регионе до сих пор не утверждён тариф для регионального оператора по обращению с ТКО. Напомним, всем мусором ЯНАО будет заниматься компания ООО «Инновационные технологии», о которой агентство «Новый День» рассказывало подробнее. Власти опровергают данные прокуратуры.

«18 апреля 2018 года заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Дата начала работы регоператора – 1 января 2019 года. Между тем органами исполнительной власти округа не утвержден единый тариф для регоператора, что может повлечь срыв перехода на новую систему обращения с отходами», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. По версии надзорной инстанции, несвоевременное утверждение тарифа мешает заключению договоров на вывоз отходов. А это может привести к возникновению социальной напряженности. Прокуратура объявила предострежение правительству Ямала.

В августе агентство «Новый День» сообщало, что единый регоператор на Ямале может получить тариф в размере 2994 рубля с человека в год за кубометр мусора.

В аппарате замгубернатора Ямала Сергея Карасёва заявляют, что срыва реформы не будет: чиновники работают в рамках закона. В департаменте тарифов, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямала агентству «Новый День» пояснили, что федеральным законом предусмотрен срок утверждения тарифа – до 20 декабря. И ямальцы в него укладываются. «У нас на 12 декабря запланирована коллегия по рассмотрению тарифов. После этого тарифы должны утвердить в правительстве региона», – пояснили в ведомстве.

В аппарате Карасёва добавили, что все договоры с субподрядчиками у регоператора уже готовы, иначе он не смог бы подать тарифы в департамент. Что касается жителей – они получат уведомление о переходе на новую систему работы с мусором, а начисление платы начнётся в автоматическом режиме.

Салехард, служба информации

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