В ЯНАО зарабатывать на мусоре будут известные энергетики и бывший глава Пуровского района

Заниматься отходами на Ямале будет компания, связанная с экс-главой Пуровского района Евгением Скрябиным и известными энергетиками. Об этом стало известно в среду, 27 марта, когда в Салехарде вскрыли конверты с заявками в конкурсе по отбору регионального оператора по обращению с ТКО. Участник был только один – ООО «Инновационные технологии».

Согласно базе данных, в учредителях этой структуры есть две компании. Одна из них – АО «Ямалэкосервис». Она в свою очередь принадлежит «Ямалкоммунэнерго» – фирме, связанной с известным энергетиком Артемом Биковым.

Вторая компания – ООО «Вис Север». Это предприятие контролируется бывшим главой Пуровского района Евгением Скрябиным и Игорем Снегуровым – основным владельцем группы компаний «ВИС». Это крупный застройщик, имеющий множество совместных проектов с ямальскими властями.

Если итоги конкурса не будут отменены, то регоператором ЯНАО стает совместная компания «ВИС» и «Ямалкоммунэнерго».

На Ямале, как и по всей стране, стартовала реформа обращения с отходами. «Мусорный оператор» будет обслуживать абсолютно все контейнеры в регионе, контролировать сбор, обработку, утилизацию отходов. Специально для этой компании утвердят тариф, деньги за вывоз мусора будут платить все жители автономии.

Стоимость услуг, указанная в заявке «Инновационные технологии» – почти 28 млрд рублей. Договор с регоператором будет заключен на шесть лет.

Отметим, в Югре также идут конкурсы по выбору регоператора. Ханты-Мансийский округ разделен на две зоны. Победителями в обоих конкурсах стала компания «Югра Экология», но торги в одной из зон отменили из-за претензий ФАС.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.03.18

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