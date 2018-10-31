Друзья губернатора устроят Екатеринбургу мусорный апокалипсис на новогодние каникулы. Причем тут «Экспо-2025»?

Мусорная реформа в Восточной зоне, куда входит и Екатеринбург, находится под угрозой срыва. Тюменская компания «Рифей», которую связывают с олигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, пользующимися благосклонностью среднеуральского губернатора Евгения Куйвашева, потребовала признать торги свердловского минестерства энергетики и ЖКХ, на которых региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами было выбрано МУП «Спецавтобаза», недействительными. Согласно картотеке арбитражного суда, 29 октября судья принял обеспечительные меры по иску тюменцев и запретил екатеринбургскому предприятию заключать договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. Это означает, что если судебный спор не разрешится до 1 января, вывозить мусор в новогодние праздники будет просто некому.

«Шансы, что реформа в Восточной зоне не заработает с 1 января 2019 года, велики. Если суд удовлетворит иск, то 100 % область не выполнит закон», – пояснил «Новому Дню» один из участников рынка, пожелавший остаться неназванным.

При этом опасность для жителей всей Восточной зоны и Екатеринбурга в частности заключается в том, что договоры у «Спецавтобазы», которая вывозит львиную долю мусора из уральской столицы, действуют только до 1 января 2019 года, а, значит, в новогодние каникулы город рискует утонуть в отходах.

В пресс-службе министерства энергетики попросили отправить запрос информации, однако один из чиновников ведомства пояснил, что надежда на то, что ситуация разрешится, есть. «Мы боремся», – лаконично ответил он на вопрос «Нового Дня».

Впрочем, как говорят источники «Нового Дня», у ситуации есть и политическая подоплека. Фактически бизнесмены, близкие к губернатору, в попытках получить как можно больше «мусорных» территорий под свой контроль, подставляют его. Если САБ проиграет суд, реформу в Свердловской области признают проваленной, и отвечать за это придется Евгению Куйвашеву.

Интересно, что следующее заседание в арбитраже запланировано на 29 ноября. И это важная дата, поскольку суд будет решать судьбу регоператора уже после Генассамблеи Международного бюро выставок, где станет известен город ‒ хозяин «Экспо-2025». Напомним, как уже писало агентство, выборы в Париже пройдут 23 ноября. При этом если Екатеринбург победит, шансы на то, что нынешний губернатор Куйвашев останется в Свердловской области, весьма невелики ‒ ему прочат переход в Москву в оргкомитет выставки. «Если выиграют «Экспо», то с судом решат вопрос и проводят губернатора», ‒ говорит еще один анонимный собеседник «Нового Дня».

Напомним, компания «Рифей» является конкурентном «Спецавтобазы» и не в первый раз пытается оспорить результаты конкурса по выбору регоператора. Организация уже подавала жалобу в антимонопольную службу. Ранее фирма, также после обращений в ФАС и судов, выиграла право стать оператором в Северной территориальной зоне с центром в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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