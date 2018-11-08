В МинЖКХ готовятся к «суду мусорщиков» и надеются на проигрыш компании друзей губернатора

В свердловском министерстве энергетики и ЖКХ и «Спецавтобазе» готовятся к заседанию регионального Арбитражного суда по иску, которое подало ООО «Компания «Рифей». Напомним, она аффилирована с бизнес-структурами тюменских олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые приятельствуют со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. «Рифей» пытается оспорить конкурс, по итогам которого «Спецавтобаза» стала региональным оператором по обращению с отходами в Восточной зоне региона.

Как пояснил сегодня «Новому Дню» замминистра энергетики и ЖКХ области Егор Свалов, суть претензий «Рифея» та же, что и ранее, когда компания пыталась оспорить результаты конкурса в ФАС. «Мы тогда отстояли, а сейчас ждем 26 ноября, чтобы доказать неправомочность требований «Рифея» в суде», ‒ сказал он. По его словам, нынешние ограничительные меры, которые наложили в арбитраже на САБ, существенно не повлияли на процесс подготовки к реформе, которая должна стартовать с 1 января 2019 года. Фактически запрет коснулся заключения новых договоров с юридическими лицами, однако региональный оператор и так не может заключать их, поскольку еще не установлен размер тарифа на обращение с отходами. Он станет известен только 5 декабря 2018 года на заседании правления Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

Впрочем, не исключен и худший сценарий ‒ с проигрышем САБ. Если «Рифею» удастся доказать, что региональный оператор в Восточной зоне был выбран с нарушениями, областным властям придется проводить новый конкурс. Как пояснил агентству Свалов, на это может уйти около двух месяцев, еще около четырех ‒ на заключение договоров нового регоператора с юридическими и физическими лицами, не только с мусорообразователями, но и с подрядчиками ‒ транспортниками, полигонами, и т.д. Это будет означать фактический срыв реформы в самой крупной зоне Свердловской области ‒ на Восточную приходится 60% всего бытового мусора в регионе. Причем половину из него «производит» Екатеринбург.

Что касается «Спецавтобазы», то, по словам ее представителя Алексея Бланкова, в настоящий момент МУП заключил договор с транспортной компанией, которая будет перевозить мусор по всей Восточной зоне ‒ победителем конкурса стало ООО «Транссервис». Кроме того, САБ заключил договоры с десятью из 14 полигонов, на которые будет свозиться мусор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

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